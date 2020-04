Schick, parla il ds del Lipsia: “Penso che resterà qui, il prezzo del riscatto può cambiare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Patrik Schick sembra essere al Lipsia, anche se il prezzo del suo riacquisto sarà molto probabilmente rivisto dai due club. O almeno è quello che spera il club tedesco.

Il direttore sportivo Markus Krösche, è tornato a parlare dell’affare in piedi con la Roma al portale bulinews.com, rivelando come Schick sia molto probabilmente destinato a restare in Bundesliga:

“Schick si sente molto a suo agio con noi e immagino che possa rimanere. Al momento l’opzione di riacquisto non è cambiata, ma forse lo farà nelle prossime settimane. Tutti i club dovranno affrontare questa crisi”. Ora però bisogna capire se la Roma e il ds Petrachi saranno d’accordo con loro.