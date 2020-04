Roma-Friedkin, silenzio d’oro: no comment sull’affare saltato

AS ROMA NEWS ULTIME – Caccia ai partner. Mentre Petrachi deve cercare i giocatori adatti alla Roma, la banca d’affari americana Goldman Sachs è già attiva da un anno per favorire l’ingresso di nuovi soci nella Roma. Il congelamento della trattativa con Friedkin, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida) obbliga la cordata americana a riattivare vecchi canali, aprendone possibilmente di nuovi.

Non solo negli Stati Uniti ma anche in Medio Oriente, dove in passato si è parlato di un interessamento di un gruppo qatarino legato al Psg, e persino in Cina. Pallotta non vuole perdere tempo, avendo compreso che diversi soci (Starwood in testa) hanno fretta di uscire dal business Roma.

Sul fronte Friedkin invece tutto tace, con i protagonisti della trattativa che non commentano le ultime indiscrezioni su una rottura definitiva delle negoziazioni. Il possibile acquirente preferisce allentare la tensione, per fare nuove valutazioni. In questo momento la Roma, comunque, non è la sua priorità.

Fonte: Corriere dello Sport