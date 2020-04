“ON AIR!” – PETRUCCI: “Di Totti ora ne faccio volentieri a meno”, GALOPEIRA: “Non racconta la verità sul suo ultimo anno di contratto”, AUSTINI: “Chi lo adora non è lucido”, MAGNI: “Sorci in agguato appena Francesco apre bocca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Le parole di Totti? Nella sua testa è che gliel’hanno detto due partite prima della fine del campionato che doveva smettere… Lui voleva giocare, era un suo diritto sacrosanto, può giocare fino a 80 anni se c’è qualcuno che lo vuole far giocare…Ma era un diritto sacrosanto della Roma che doveva esserci un’altra decisione. La sua percezione sarà sempre questa, e ci sarà sempre chi lo adora che non è lucido e diranno ancora che lo hanno cacciato…E tanto passerà che siamo noi che lo sfondiamo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Le parole di Totti sul figlio alla Lazio non mi suscita nulla, anzi, è un messaggio da sportivo. A me invece dispiace quando racconta che è stato avvisato a due giornate dalla fine del campionato che lo hanno avvisato che non gli avrebbero rinnovato il contratto… Ma io c’ero e lo so come è nato l’ultimo suo anno di contratto, e lo sanno anche Ubaldo Righetti, David Rossi e altre due persone che non nomino per buon gusto… Ma è palese che c’è stato un comunicato nel quale si diceva che sarebbe stato l’ultimo anno di Totti…Che lui non se ne faccia una ragione lo capisco bene, ma mi dispiace che per un problema personale che si porta dietro, quello di pensare di poter ancora giocare, dice una cosa che non è vera…ci sono i comunicati…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Totti? Quando faceva il calciatore non sbagliava una giocata, ma ora quando parla non c’azzecca quasi mai…e questo va detto…va bene tutto, ma adesso anche basta…la cosa mi ha stufato… Si è confusa la sua naturalezza con la capacità comunicativa…Lui non perde occasione per esternare questo malumore, ma non si rende conto che non può dire che poteva fare la differenza, ma a me faceva venire una malinconia vederlo giocare le ultime partite…Ma come fai a non rendertene conto… Ma come ti viene in mente di prenotare il salone del Coni per fare quella conferenza stampa…tu lo sai che cosa scateni in quel modo… Totti calciatore guai a chi ce lo tocca, ma Totti come non calciatore ne faccio volentieri a meno…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ora c’è anche la polemica su Totti per quello che ha detto sul figlio, ormai non si perde mai tempo sul rompergli le scatole ogni cosa dica…che squallore, c’è sempre il sorcio in agguato quando Totti apre bocca…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Chi ci governa continua a considerare il cittadino italiano un beota che deve essere controllato con i droni e con pattuglie per le strade. La Roma sta valutando le diverse ipotesi: come trattare i tifosi abbonati che hanno perso il diritto di vedere una decina di partite…a settembre mi pare di capire che non è scontato che ci siano le porte aperte, ma magari con regole molto rigide si potrebbero riaprire… All’Olimpico, che ha 65 mila posti, puoi tranquillamente far entrare 25 mila persone…”

David Rossi (Roma Radio): “Il numero dei guariti per la prima volta supera quello dei contagiati, mi sembra un dato molto significativo. Per far dire a Borrelli che sono dati confortanti, vuol dire che davvero siamo sulla strada giusta e il contagio sta regredendo.

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Il trend è da parecchi giorni che si è modificato, e meno male perchè c’è costato tanti sacrifici…Meno male che sono arrivati questi risultati, altrimenti sarebbe stata dura tenere a casa la gente. Leggo però ancora cosa che mi lasciano perplesso, tipo tenere a casa certe fasce di età…come fai, fermi la gente ogni 50 metri per chiedere i documenti? Io credo che sarà molto difficile tenere ancora la gente a casa…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Ripresa del campionato? Le date si continuano a stringere. La novità è che la stagione va terminata entro il 2 agosto. Il problema è che ancora nessuno sa dare una risposta alla domanda su cosa succederebbe nel caso in cui ci fosse un contagiato tra i calciatori, ma a questa domanda devi rispondere prima di ripartire… La polemica sulle parole di Totti sul figlio alla Lazio? Sinceramente queste cose non mi appassionano…Io continuo a pensare che di Totti mi interessava fino a quando ha smesso di giocare, poi gli auguro le migliori fortune per le emozioni che mi ha regalato, ma per me è stato un punto di riferimento come calciatore…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Vedremo Europa e Champions League a Ferragosto, e per chi ama il calcio sarà un bel ritorno… Ma anche se spostano gli allenamenti di una settimana, all’11 maggio, che problema c’è? La preparazione possono farla anche in tre o quattro settimane… Ma se si può tornare a correre in due, padre e figlio, ma perchè non si può tornare a correre a Formello a Trigoria? Sempre stando a distanza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ma ora arriva l’estate, la gente non vede l’ora di andare al mare o in montagna, e poi ad agosto bisogna stare in casa a vedere le partite di coppa? Ma dai… Non c’è verso, lo vogliono finire a tutti i costi questo campionato… Anche se non ci sono le condizioni, perché è evidente che non ci sono, altrimenti non si prenderebbero queste precauzioni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La data del 4 maggio non si può prorogare, e non parlo degli allenamenti, parlo in generale…se ci fanno restare ancora a casa qua scoppia la rivoluzione…a Roma ci sono 40 casi su 6 milioni di abitanti e non possiamo uscire di casa? Ma ragazzi, qua si danno i numeri! Aò, basta!…”

