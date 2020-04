Dzeko si, Dzeko no. La Roma ha due piani

ULTIME NEWS AS ROMA – “Con Dzeko o con Mertens, le due strade della Roma”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport in prima pagina. Il quotidiano sportivo romano racconta oggi come il club giallorosso ha due piani in testa, uno che prevede Edin al centro del progetto, e uno senza il bosniaco.

Dzeko, con il suo ingaggio particolarmente oneroso, pesa notevolmente sulle casse del club capitolino. Negli ultimi giorni Petrachi avrebbe provato anche l’assalto a Mertens con un’offerta da 3,5 milioni a stagione. Cambiando l’attaccante la Roma risparmierebbe circa 6 milioni lordi di ingaggio più i 10 di indennizzo per la cessione.

Per ora è un mercato da esports e per questo è arrivata la smentita della Roma, ma tra un paio di mesi ogni ipotesi finirà sul tavolo. Se dovesse restare Dzeko, gli si affiancherà un attaccante giovane e in prestito come potrebbe essere Moise Kean. Si seguono anche Favilli e Scamacca.

Fonte: Corriere dello Sport (R. Maida)