Calciomercato Roma: quattro club su Under

ULTIME NEWS AS ROMA – Durante il prossimo mercato la Roma dovrà valutare bene come muoversi sul mercato per rinforzare la rosa, scegliendo con attenzione gli acquisti da effettuare e i giocatori da scarificare.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare la Capitale c’è Cengiz Ünder, fermato da diversi infortuni muscolari durante la sua esperienza romana. Il giornale online spagnolo Estadio Deportivo afferma che il Siviglia di Monchi è interessato al calciatore. Fu lo stesso ex ds andaluso a portarlo a Roma nel 2017 e il suo modus operandi è di puntare su calciatori in calo da poter rivalutare e, successivamente, rivedere a cifre nettamente superiori.

Il turco piace anche all’Everton mentre in Italia interessa al Milan, pronto a offrire 20 milioni, e al Napoli, che potrebbe mettere sul piatto Elseid Hysaj, terzino albanese che da tempo è nel mirino della Roma.