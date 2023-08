Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi su Eric Garcia del Barcellona per la difesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato, la Roma continua a cercare un difensore centrale per chiudere le propre operazioni in entrata.

Secondo quanto riportato da Alfredo Martinez, giornalista spagnolo di Radio Onda Cero, la Roma dopo l’arrivo di Lukaku sarebbe interessata a Eric Garcia, difensore centrale spagnolo classe 2001 in forza al Barcellona.

Il giocatore, 22 anni, viene valutato una decina di milioni di euro su Trasfermarkt. Al momento sembra che i Blaugrana siano disposti a cederlo in prestito. Su di lui c’è anche l’interesse di Fiorentina, Genoa e Girona.

Fonte: Radio Onda Cero