“ON AIR!” – FERRAZZA: “Lukaku impressionante, è bello tirato”, FOCOLARI: “Ma sarebbe una follia farlo giocare domani”, PIACENTINI: “Con lui Roma almeno quarta”, CORSI: “Pellegrini ammazzato da fascia e giornali”

David Rossi (Rete Sport): “Dybala non si sente al top nonostante non ci siano lesioni muscolari. Lukaku? La foto di ieri fa ben sperare sui suoi tempi di inserimento, che preoccupavano un po’ i tifosi della Roma. Io in panchina me l’aspetto, su quello ci sono pochi dubbi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma deve arrivare almeno quarta, almeno…L’arrivo di Lukaku sposta molto. Per me la Roma è al livello dell’Inter, del Milan e forse della Juve. A oggi il Napoli forse è ancora quella più forte. Per me la Roma l’anno scorso era superiore alla Lazio, eppure loro sono arrivati secondi e noi sesti… Poi certo, se ti arbitrano la Juventus sempre come contro il Bologna, vince lo scudetto… Al Milan invece danno i rigori come i carabinieri, due per volta…Una squadra che ha Smalling, Paredes, Renato Sanches, Pellegrini, Aouar, Azmoun, Belotti, Dybala, Lukaku…non ha l’obbligo di arrivare tra le prime quattro? Sennò basta, annamosene…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Per la Gazzetta dello Sport Lukaku prima era un ciccione che non gli andava di giocare, ora invece è diventato un gladiatore…complimenti alla Gazzetta. Pellegrini? Oggi si ricomincia con questa storia del “è affaticato, ma stringerà i denti”…ancora? Ma non le scrivete ste cose, è un anno intero che leggiamo ste cose, ma che hanno fatto per essere già affaticati? Non hanno fatto niente…Se fosse stato uno dei venti della rosa nessuno gli avrebbe detto niente, a Pellegrini lo hanno ammazzato la fascia da capitano e tutti sti articoli, dove sembra che ci fa sempre un favore…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Pellegrini? Io lo stimo, a me il giocatore piace, ma se ogni volta scrivete “sta male, ma si sacrifica” finisce per andare in antipatia. Basta con questa storia che si sacrifica e gioca: se non sta bene, spazio a Aouar, punto….”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Kostic magari ci casca, purtroppo la Juve non ci casca… Solbakken all’Olympiacos per otto milioni? Sarebbe un miracolo economico… Lukaku? Fa impressione vederlo con quel fisico…sta bene, è bello tirato. Pensa che bello sarà vederlo domani sera scaldarsi a bordo campo…Azmoun? E’ il giocatore più ignorato della storia, non c’è nemmeno mezza riga su di lui sui giornali, non so nemmeno se sarà convocato domani…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La Roma può farcela ad arrivare in Champions. E’ vero che ha giocatori fragili, ma in ogni ruolo presenta un’alternativa. Alcuni non sono dei fenomeni, ma ci sono anche giocatori che prima non avevi. L’obiettivo deve essere il quarto posto, ma se tu devi competere con altre quattro squadre che sulla carta non ti sono inferiori, non è così matematico che arrivi quarto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Lukaku fisicamente sta meglio di quanto ci si aspettava, lo si è visto anche dalla foto. L’idea è quello di portarlo in panchina, se poi stai 0 a 0 all’80esimo ti può venire l’idea di metterlo in campo. Il suo obiettivo è lavorare bene in queste due settimane, anche se non si sa se resterà o meno a Roma o se dovrà rispondere alla chiamata del Belgio. Certo, fare due settimane a Trigoria sarebbe molto meglio, ma non lo si può obbligare, dovrà scegliere lui… Ndicka? Quando Mou parla, non dice mai cose a caso. Lo ha visto indietro… Un guizzo finale sul mercato? Un ultimo innesto non è da escludere, non in porta ma al difensore. Serve l’occasione, lo Llorente di turno da prendere in prestito gratuito. Karsdorp? Secondo me non partirà, e anzi potrebbe tornare titolare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sergio Ramos ha giocato tanto con il PSG, a differenza di Bonucci avrebbe ancora un senso prenderlo, non è usurato come lui. Lukaku in campo domani? Sarebbe un rischio. Però è anche vero che quella di domani è una partita determinante. Se lo porti in panchina, devi essere sicuro che stia bene per giocare 10-15 minuti. Se ce l’hai può essere una risorsa, gli basta una giocata per risolvere una partita. Quella di domani è una gara difficilissima per la Roma, il Milan sta molto bene, i giallorossi no. Ma in questo tipo di match la Roma e lo stesso Mourinho sono capaci di tirare fuori delle risorse che sembrano non avere. Però, se guardi alle armi a disposizioni del Milan e vedi dove è stata in difficoltà la Roma, ti viene scontato pensare: “Ma come fanno a arginare Leao sulla fascia?”. Io credo che i rossoneri partano favoriti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sergio Ramos? Secondo me non si fa mai bene a puntare su giocatori di 37 anni, ma c’è comunque molta differenza con Bonucci: Ramos l’anno scorso ha giocato 50 partite, è ancora un calciatore di livello. Sulla Roma ci sono troppi se, troppe incognite sulle condizioni di giocatori fondamentali come Paredes, Spinazzola e Renato Sanches. E attenzione a Lukaku, è appena arrivato, è un patrimonio da tutelare. Lo stanno spingendo a giocare a tutti i costi, ma attenzione eh…attenzione… Dicono che Mou lo ha visto bene: ma dove? Ieri ha fatto un allenamento in solitaria. Questo è un giocatore talmente importante, che va preservato. Sarebbe una follia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lukaku in campo domani? Non è il caso. Utilizzare un calciatore che è arrivato praticamente ieri è sempre un rischio. Un conto è allenarsi, un conto è giocare. Mi sembrerebbe il caso di evitare, perché se poi gli capita qualcosa… Spero che le parti si siano accordate per fare in modo che il giocatore non parta per il Belgio, in modo da restare a Roma ad allenarsi. Con Dybala bisogna avere cautela e fidarsi, quando i calciatori sentono dolore è inutile rischiarli. Nessun calciatore si tira indietro: se Dybala dice che sta male, sta male. Certo, mi sento di dire che la Roma si presenta alla partita col Milan con una formazione di assoluto ripiego. Mi pare la stessa situazione che si aveva contro la Salernitana. Domani firmerei per il pareggio…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Mi sembrerebbe incredibile vedere Lukaku giocare più dei 15/20 minuti finali domani contro il Milan. Poi dipende da tanti fattori, da come l’ha trovato anche Mourinho… Io per ora l’ho solo visto scendere da una scaletta dell’aereo con una maglietta nera, che tra l’altro sfina pure… Dybala è un anno che si gestisce in questo modo, evidentemente è passato troppo poco tempo dal match contro il Verona per recuperare del tutto…”

