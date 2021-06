Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona perde Wijnaldum e si fionda su Pellegrini

AS ROMA NEWS – Il Barcellona sta per essere beffato dal Paris Saint Germain, e questo potrebbe incidere anche sul mercato della Roma.

Il club parigino ha praticamente ottenuto il sì di Wijnaldum per il trasferimento del centrocampista a parametro zero, che ha quindi rifiutato la ricca offerta del club catalano, non intenzionato a rilanciare.

Per il centrocampo, quindi, gli spagnoli si dovranno guardare di nuovo intorno e c’è un nome nuovo. Stando a quanto rivela il noto quotidiano sportivo spagnolo “AS“, il Barcellona è interessato a Lorenzo Pellegrini, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

I blaugrana stanno pensando di inserire dei giocatori nella trattativa con la Roma per arrivare a spendere meno cash possibile per l’acquisto del centrocampista giallorosso.

Fonte: AS