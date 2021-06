“ON AIR!” – CORSI: “Belotti con Mayoral? Sarebbe più forte l’attacco del Cagliari”, MAGNI: “Acquisti importanti se si riuscirà a sfoltire la rosa”, CIARDI: “Derby Sarri-Mourinho una forzatura per vendere più copie”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sarri è un bravissimo allenatore, per me è anche più bravo di Inzaghi, e la Lazio va a migliorare. Ma da qui a fare un derby con Mourinho mi sembra una forzatura giornalistica, che fa certi titoli per cercare di vendere qualche copia in più… Wijnaldum sembra indirizzato verso il PSG. Ma a Mourinho potrebbe piacere Paredes? Qualora la Roma ci pensasse, sarebbe un alter ego di Xhaka, e uno escluderebbe l’altro…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Paredes o Xhaka e Koopmeiners sarebbero due centrocampisti complementari, mentre l’argentino escluderebbe lo svizzero perchè sono due giocatori molto simili, anche se Xhaka è più cattivo e più forte fisicamente. Koopmeiners sembra essere molto vicino all’Atalanta per 20 milioni, e ho la sensazione che sia stata la Roma a non voler affondare il colpo perchè preferisce un giocatore diverso. Per adesso però sono semplici voci, non ci sono delle vere e proprie notizie su Koopmeiners all’Atalanta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sulla Roma leggo che per Belotti accelera, che sarebbe pronta a offrire anche più di 20 milioni, e che Dzeko vuole il cartellino gratis. Così la Roma avrebbe Belotti come prima punta, e Mayoral come seconda. Se è così, sparamose… Se è Belotti e Mayoral, io mi arrendo, è più forte l’attacco del Cagliari. E’ robetta. Oppure facciamo l’atto di fede, e speriamo che con Mourinho si vince lo stesso… Mi piacerebbe sequestrare Mourinho per fargli un interrogatorio in stile anni 80, e chiedergli: “Dimmi chi ti ha comprato questi giocatori e se sei contento”. Vorrei capire se è davvero questa la campagna acquisti che vuole… Lui che è passato da Ronaldo a Lukaku, a Martial, ma come come può venirgli in mente?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Vlahovic piace a tutti, soprattutto alla Juve. La Fiorentina, se dovesse davvero vendere ai bianconeri l’attaccante serbo, diventerebbe praticamente la squadra B dei viola, visto che gli cede tutti i suoi talenti. Uno all’anno mi sembra troppo, è proprio una provocazione continua… Koopmeiners sembrava vicinissimo alla Roma, e ora invece pare essere a un passo dall’Atalanta. Il mercato è così, è una croce per chi lo deve seguire, non è affatto semplice… Mourinho? Il suo calcio esce fuori dall’intervista fatta pochi giorni fa al Sun, in cui parla di equilibrio, di fisicità. Lì ce lo ritrovo tutto il suo calcio. Vincere subito alla Roma? Non so se sarà possibile, ma se qui non si vince da 20 anni non è certo colpa dei Friedkin…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “I nomi più concreti per il momento mi sembrano essere quelli di Xhaka e Belotti, gli altri entrano ed escono come spesso succede. Dipenderà molto da quando verrà Mourinho, sulla presentazione. Se la Roma prende Belotti a 20 milioni, penso che ci sia lo spazio o per tenere Dzeko o per comprare un altro attaccante al posto del bosniaco…La Roma ancora non sappiamo che direzione sta prendendo. L’obiettivo è tagliare questo monte ingaggi gigantesco fatto da giocatori che non sono utili alla causa. Se ci riuscirà, l’ingaggio di Mourinho e di qualche altro giocatore importante, sarà sostenibile.. Io penso che non sarà possibile tenere gli stadi ancora chiusi a settembre, perchè se hai vaccinato 50 milioni di persone, ma allora che li hai vaccinati a fare? Ma a che serve questo green pass? Io non capisco perchè debbano entrare solo 20 mila persone…ma se sono vaccinate, che differenza fa se sono 20mila o 60mila? Certo che se l’alternativa è zero, meglio ventimila…!

Dario Bersani (Rete Sport): “Tutti abbiamo fretta di vedere qui Mourinho, per capire soprattutto quali sono le sue ambizioni qui a Roma. Dobbiamo capire che sarà un’estate molto lunga, mancano ancora quasi tre mesi per chiudere il mercato. Però ci avviciniamo alla ripresa, l’unica data certa che abbiamo è la ripresa del 6 luglio. Certo, che se manco il 6 luglio c’è Mourinho, allora diventa un problema. Se questo mesetto ci desse qualche altro lampo, tipo Kantè o Haaland, saremmo disposti ad attendere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se la Roma decide di liberarsi di Dzeko e eliminare il costo è logico che il calciatore vuole il cartellino. E’ l’unica via d’uscita. I 51 giocatori sotto contratto con la Roma è una cosa pazzesca, e molti hanno degli ingaggi onerosi. Sarà difficile piazzarli. Florenzi? Ormai ha trovata una sua strada…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Cristante in difesa anche nell’Italia? Ma no, ragazzi, la difesa della Roma faceva buchi da tutte le parti, e Cristante, povero figlio, giocava quasi sempre dietro… Ma nell’Italia no, farà il centrocampista…”

Redazione Giallorossi.net