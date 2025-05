Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Il Girona spinge per il ritorno di Dovbyk”

Mancano 4 partite al termine della stagione e a Trigoria si pensa già al mercato estivo. Il ds giallorosso Ghisolfi dovrà sistemare diverse questioni e tra queste c’è anche quella di Artem Dovbyk.

Arrivato a Roma per poco più di 30 milioni, l’attaccante ucraino non ha convinto al 100% e – secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport – il Girona vorrebbe riportarlo in Spagna dopo una sola stagione. Nonostante la buona media realizzativa, il club giallorosso non lo ritiene incedibile e potrebbe dunque lasciare la Capitale.

L’operazione non è comunque facile, sia per la cifra spesa dalla Roma la scorsa estate sia per il rapporto con i tifosi spagnoli, non così idilliaco a causa di alcune sue dichiarazioni (“Il Girona è una piccola squadra in Spagna; la Roma è una realtà molto importante in Italia, con una lunga storia. Non sarà più la stessa cosa”), ma Michel – allenatore del Girona – vorrebbe riportarlo in Catalogna dato che i sostituti Miovski e Abel Ruiz non sono stati all’altezza.

Fonte: Sport