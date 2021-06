Calciomercato Roma, dalla Spagna: l’Atletico Madrid punta Pau Lopez come vice-Oblak

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il suo ritorno in campo di Pau Lopez sarà presumibilmente a settembre, colpa della frattura alla spalla accusata lo scorso maggio nell’andata delle semifinali di Europa League con il Manchester United.

Ma per il portiere spagnolo potrebbe esserci un futuro lontano da Roma e in uno dei top club della Liga. Dalla Spagna segnalano che l’Atletico Madrid sta valutando il portiere giallorosso come possibile vice di Jan Oblak.

L’attuale secondo portiere dei colchoneros, Ivo Grbic, ha chiesto infatti di essere ceduto in prestito per poter giocare di più e Simeone vorrebbe ingaggiare un portiere d’esperienza. La scelta è ricaduta su Pau Lopez, per il quale si sta valutando l’ipotesi del prestito con riscatto legato alle presenze.

Fonte: Marca