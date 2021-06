AS ROMA CALCIOMERCATO – Arriva l’ufficialità, che in qualche modo fa felice la Roma: Gerson è un nuovo giocatore del Marsiglia, come comunicato ufficialmente dal club francese.

Guadagno minimo anche per i giallorossi, che quando cedettero il brasiliano aveva mantenuto una percentuale del 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto agli 11,8 milioni che il Flamengo pagò nel 2019 per il suo acquisto.

Il club giallorosso incasserà così 1,3 milioni di euro.