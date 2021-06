Xhaka, la Roma insiste: pronta un’offerta di 18 milioni per il centrocampista dell’Arsenal

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma insiste per Granit Xhaka: i giallorossi sarebbero infatti costantemente al lavoro per portare il centrocampista svizzero in squadra e assicurare così il primo rinforzo di centrocampo a Mourinho.

Stando infatti a quanto riportato in questi minuti su Twitter da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta una nuova offerta da parte della Roma per l’Arsenal.

Thiago Pinto sarebbe pronto ad offrire circa 18 milioni di euro (15-16 più 2-3 di bonus) per convincere il club inglese a cedere il cartellino del centrocampista svizzero classe ’92.

#ASRoma are pushing to sign Granit #Xhaka: ready a new bid for #Arsenal by €18M (€15-16M + 2-3M as bonuses). The swiss midfielder has already agreed personal terms for a contract until 2025 as I reported last Sunday. #transfers #AFC https://t.co/SxSonzaDbr — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 9, 2021

In giornata erano già circolate delle voci secondo cui il giocatore avrebbe già rifiutato l’offerta di un’altra squadra italiana per poter seguire lo Special One nella sua nuova avventura alla guida della Roma.

Redazione Giallorossi.net