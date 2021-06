Calciomercato Roma, Xhaka ha rifiutato un altro club di Serie A per arrivare in giallorosso

CALCIOMERCATO AS ROMA – Continua a tenere banco in questi giorni in orbita Roma il nome del centrocampista dell’Arsenal Granit Xhaka, che sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa il prossimo anno.

In particolare, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il centrocampista svizzero classe ’92 avrebbe anche rifiutato l’offerta di un altro club di Serie A per poter vestire così la maglia della Roma.

Il giocatore avrebbe infatti già dato la sua parola a Josè Mourinho per seguirlo nella sua nuova avventura in terra giallorossa.