Calciomercato Roma, dalla Spagna: Petrachi vuole tentare il colpo Diego Costa

ULTIME NEWS AS ROMA – Un attaccante dell’Atletico Madrid al posto di un altro. E’ questa l’idea, almeno secondo Mundo Deportivo, che il ds della Roma Petrachi avrebbe in mente per il reparto avanzato del prossimo campionato.

Il nome che il direttore sportivo giallorosso sta cercando di portare a Trigoria è quello di Diego Costa, 31 anni, centravanti dell’Atletico che sta segnando molto poco da quando è tornato in Spagna.

Dopo diverse stagioni di livello eccellente in Premier con la maglia del Chelsea, Diego Costa ha fatto rientro all’Atletico Madrid per la cifra record i 60 milioni di euro. Ma da quel momento, anche per colpa di qualche problema fisico, l’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ha faticato a tornare ai suoi livelli. E ora Petrachi pensa di portarlo a Roma per fare coppia con Dzeko.

Fonte: Mundo Deportivo