Schick, l’agente svela il bluff del Lipsia: “Non è vero che non hanno i soldi per il riscatto. E’ la sua destinazione ideale”

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Pavel Pasca, agente di Patrik Schick, svela il bluff del Lipsia che nei giorni scorsi per bocca del loro ds aveva dichiarato di non avere la liquidità necessaria per riscattare l’attaccante dalla Roma.

“E’ un gioco, una tattica. Non è assolutamente vero che il Lipsia non ha i soldi – le parole del procuratore di Schick al portale ISport.cz-. I club tedeschi economicamente sono i più sani in Europa. Dalle altre parti sta andando tutto a pezzi, ad eccezione della Premier League. Quello dei soldi non è affatto un argomento.

La Roma, qualora il Lipsia dovesse giocare al ribasso, è pronta a riportarlo a Trigoria. Ma l’agente chiarisce: “In Italia hanno scritto che Patrik può tornare e che non vedono l’ora di riabbracciarlo, ma il Lipsia ha un’opzione unilaterale per riscattarlo. Penso sia davvero una tattica di negoziazione. E’ un affare grosso, vedremo. Quando vendi qualcosa e chiedi dei soldi, a volte devi abbassare il prezzo. Siamo tranquilli. Il Lipsia è la destinazione ideale per Patrik“.

Fonte: ISport.cz