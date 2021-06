Calciomercato Roma, dalla Spagna: Real Madrid su Spinazzola, possibile scambio con Borja Mayoral

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le prestazioni di Leonardo Spinazzola agli Europei non sono passate inosservate. E per l’esterno della Roma si sta muovendo il Real Madrid.

Lo riferisce il sito web del quotdiano spagnolo ‘AS‘, che rivela che nelle scorse ore c’è stato un incontro in Francia tra l’agente del giocatore, Davide Lippi, l’ex ds del Lille Luis Campos (ora intermediario per il Real) e il suo collaboratore Ludovic Fattizio.

Oggetto dell’incontro la situazione di Spinazzola ma anche quella di Borja Mayoral, attaccante dalla scorsa stagione in prestito al club capitolino. Nel vertice si sarebbe parlato addirittura di un possibile scambio tra i due calciatori, visto che entrambi i club vorrebbero evitare di spendere cifre importanti.

Spinazzola è un profilo molto gradito ad Ancelotti, che con lui rimpiazzerebbe il partente Marcelo: il Real è intenzionato a lasciarlo andare per risparmiare sul suo oneroso ingaggio da 8 milioni.

Fonte: AS