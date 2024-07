Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Un club italiano sta cercando di inserirsi su Dovbyk”. Di Marzio: “I giallorossi stanno studiando l’affare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Novità importante di calciomercato per quanto riguarda Artem Dovbyk, centravanti 27enne del Girona. Secondo quanto riportato in Spagna, un club italiano potrebbe inserirsi nella trattativa tra l’attaccante ucraino e l’Atletico Madrid.

I colchoneros avevano individuato in lui, capocannoniere della scorsa Liga con il Girona, il possibile sostituto di Morata. Secondo quanto raccolto, la Roma sarebbe il club, e in queste ore capirà la reale possibilità di inserimento.

La Roma rispetto alla scorsa stagione non avrà al centro dell’attacco Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea dopo la scadenza del prestito. Così, la società giallorossa oltre a Tammy Abraham, potrebbe inserirsi sul giocatore. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, al momento non arrivano conferme dal club giallorosso, ma risulta un tentativo di comprendere la fattibilità dell’affare.

Dovbyk aveva raggiunto un’intesa con l’Atletico Madrid, senza ancora l’ok formale per concludere il trasferimento e quindi viaggiare verso Madrid, e adesso la Roma potrebbe valutare le potenzialità per inserirsi. Nella stagione appena conclusa l’attaccante ucraino ha collezionato 25 gol e 10 assist in 41 partite in tutte le competizioni, chiudendo al primo posto nella classifica marcatori della Liga.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

