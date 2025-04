Calciomercato Roma, dalla Turchia: Celik al Fulham in estate, accordo raggiunto col calciatore

AS ROMA NOTIZIE – Novità in vista sul futuro di Zeki Celik: secondo le informazioni che giungono dalla Turchia, il terzino potrebbe lasciare la Roma in estate e trasferirsi in Premier League.

Il laterale, in scadenza di contratto nel 2026, avrebbe raggiunto un accordo con il Fulham per il passaggio in Inghilterra nella finestra estiva di calciomercato in attesa dell’intesa tra le due società.

Celik era considerato una seconda linea in casa Roma fino all’arrivo di Ranieri: con il tecnico testaccino il turco ha vissuto un’ottima seconda metà di stagione nel ruolo di centrale di difesa insieme a Mancini e Ndicka.

Fonte: HT Sport