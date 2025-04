FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: aggiornamenti minori ma interessanti, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Anche la Juve su Krstovic e Lucca

Si profila un duello Roma-Juve sul mercato degli attaccanti della prossima estate: stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, i bianconeri stanno seguendo Lucca dell’Udinese e Krstovic del Lecce come bomber di scorta da affiancare a Vlahovic. Lo stesso sta facendo la Roma, alla ricerca di un nove da alternare a Dovbyk.

Ore 9:00 – Stadio, già oggi il progetto in Campidoglio?

Per lo stadio della Roma sono giorni caldi, con il club pronto a presentare il progetto, seppur non definitivo. Impianto che è stato portato a 61/62 mila posti e che avrà la Curva più grande del mondo. Qualcuno ieri sussurrava che la Roma avrebbe anche potuto anticipare il tutto a oggi, evitando quindi la sovrapposizione con Pasquetta. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Ufficiale: l’Italia non avrà la quinta squadra in Champions

L’inseguimento al ranking UEFA e alla quinta squadra in Champions League, è terminato ieri sera: i rigori che hanno qualificato il Bodo Glimt sono stati l’ultimo capitolo e, la Spagna ormai è scappata. Nella prossima Champions andranno le prime quattro del campionato, mentre, alla quinta spetta l’Europa League. Il posto extra, quindi, per il prossimo anno se lo sono guadagnato Inghilterra e Spagna. (Gazzetta dello Sport)

