Calciomercato Roma, dalla Turchia: derby con la Lazio per Gedson Fernandes del Besiktas

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si prospetta un possibile derby di mercato in vista della prossima estate. Stando a quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, Gedson Fernandes, centrocampista del Besiktas classe ’99, ha attirato l’attenzione di diverse squadre inglesi (Fulham, Aston Villa e Crystal Palace), oltre che di Roma e Lazio.

Gedson Fernandes, ex stellina del Benfica, è passato al Tottenham nel gennaio del 2020, per poi proseguire la sua carriera in Turchia con la maglia del Besiktas.

Il calciatore brasiliano, 24 anni, quest’anno ha giocato 29 partite collezionando 5 assist. La richiesta del club turco è di circa 13 milioni euro ai quali però vorrebbero anche aggiungere una percentuale per la futura rivendita.

Fonte: Fanatik