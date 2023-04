“ON AIR!” – PUGLIESE: “Venderei sia Belotti che Abraham, serve un centravanti vero”, CORSI: “Le parole dei giocatori del Feyenoord? Una manifestazione di paura”, CENTO: “Il rinnovo di Smalling è la prova che Mou pensa di restare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Tra le squadre rimaste in Champions solo il Napoli è in testa al proprio campionato, in Europa League solo il Feyenoord è in testa al proprio campionato, mentre in Conference League nessuna delle squadre in corsa è in vetta al proprio campionato… Le parole di Slot? Io avrei evitato. Per com’è fatto Mourinho, è come buttarsi con un ginocchio sbucciato in una vasca piena di squali…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’Italia ha già una squadra in finale di Champions League…Al di là delle facili battute, il 2 a 0 premia l’Inter più di quanto abbia detto il campo, il Benfica poteva fare gol. Cassano? Sono i termini ad essere sgradevoli, se avesse fatto una critica al gioco di Mourinho come fa Adani, avrebbe trovato facili consensi. Poi però lo dice in quel modo, e la forma è importante…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Smalling sta per firmare, questo è importante. Non può essere un dubbio. Secondo me ha firmato perchè la Roma non può permettersi neanche un secondo di fare a meno di lui, ma che sei matto… Ha 33 anni, ma sembra un ragazzo integro, ha avuto problemi solo al secondo anno. I calciatori del Feyenoord provano a metterci paura, non so cosa vogliono. Questa cosa di insistere con sto stadio…la Roma mi sembra che ha giocato a Barcellona, Madrid, o a Liverpool dove c’è una percentuale di teppa molto alta. Questa è una manifestazione di paura, cercano di farsi coraggio così. L’appello dei tifosi olandesi a portare i gonfiabili allo stadio? Ma cos’è, un circo?…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Il rinnovo di Smalling è un segnale sicuramente positivo, c’è il valore indiscusso del calciatore, c’era la necessità di rinnovargli il contratto per il suo valore tecnico inequivocabile. Per trovare uno di pari livello avresti dovuto spendere tanto sul mercato. Oltre a essere un giocatore forte, è una bella persona, che si fa apprezzare nello spogliatoio. Probabilmente la Roma non sarà mai come lo United per lui, ma se anche quest’anno succedesse qualcosa di bello potrebbe avvicinarsi… Gli altri rinnovi? Oltre a Dybala, punterei su Wijnaldum, che ora è al 60% massimo e l’anno prossimo può regalarci grandi soddisfazioni. Belotti? Lo rinnoverei, ma per venderlo: anche se ci fai 5 milioni sarebbe tutto di guadagnato. Io venderei sia lui che Abraham, per me la Roma ha bisogno di prendere un centravanti vero…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La conferma di Smalling è importante per il valore del giocatore ma anche per il clima di fiducia intorno alla Roma del prossimo anno. E’ la prova provata che Mourinho sta seriamente pensando di restare a Roma almeno per un altro anno. Ottima notizia, io ero perplesso conoscendo la politica della società, più cauta nei confronti di giocatori di una certa età, ma lui ha dimostrato di essere completamente recuperato. Io ero pessimista sul suo rinnovo, sono felice di essermi sbagliato…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Le italiane in Champions? Non me ne frega niente. Mi piace molto il City, e qualora riuscisse a vincere la Champions sarei contento, ma non è che tifo City, è solo per un motivo di gioco. Ieri poteva finire 22 a 2 per il City, contro un Bayern che aveva vinto tutte le partite disputate quest’anno in Champions. Smalling? Al di là del suo rinnovo, bisogna cominciare a cercare il prossimo Smalling per avere la certezza che tra due anni ne avrai uno altrettanto forte che non ti farà rimpiangere il suo addio. Kim non se lo filava nessuno, lo conosceva Mourinho, ed è stato un grande colpo. Questo per dire che se tu cerchi, poi trovi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Feyenoord è cresciuto rispetto all’anno scorso, e anche molto, basta guardare la classifica dell’Eredivisie: ha messo dietro Ajax e PSV. Sarà una partita molto difficile. Loro hanno un ritmo gara che può mettere in difficoltà la Roma, vanno molto veloci, più delle squadre italiane, e questo può essere un fattore che può creare dei problemi…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Quella col Feyenoord è una partita da non sbagliare, però c’è sempre il ritorno, a meno che non fai il risultato dell’Inter, che ti sistema la qualificazione. Io penso che la Roma sia più forte del Feyenoord, anche se la Roma che vedo ultimamente non mi convince molto. Dybala ha dato qualcosa in più alla squadra di quest’anno, anche se secondo me è un giocatore che va benissimo per il nostro campionato, un po’ meno per certi livelli internazionali. E poi c’è Wijnaldum, che mi sembra stia tornando ad altissimi livelli…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non penso che la Roma possa sottovalutare il Feyenoord, anche perchè a Tirana hai vinto uno a zero non 4 a 0. Io il Feyenoord l’ho visto contro la Lazio e non mi ha fatto una grande impressione. La Roma è più forte, e poi ha Mourinho che è il valore aggiunto. Domani devi limitare i danni, magari fare un pareggio, e poi vincere all’Olimpico per qualificarti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io penso che la Roma sia decisamente più forte del Feyenoord, anche se giocare in Olanda è davvero complicata, il tifo del Feyenoord è praticamente in campo, e sarà dura. Ma dal punto di vista tecnico la Roma ha giocatori di livello internazionale: Matic, Wijnaldum, Dybala…non sono molte le squadre che hanno questi valori. La Roma da quella parte del tabellone è la favorita alla finale. Il Feyenoord è una squadra strana: ha venduto 6 giocatori, ha rifatto la squadra, e l’hanno rifatta bene visto che sta vincendo il suo campionato. Fanno calcio in questo modo, diverso dal nostro, sono bravi a fare questo…”

Redazione Giallorossi.net

