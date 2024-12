Calciomercato Roma, dalla Turchia: Hermoso nel mirino del Fenerbahce di Mourinho

AS ROMA NEWS – Arrivato l’estate scorsa alla Roma a parametro zero dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, si comincia già a parlare di Mario Hermoso in ottica calciomercato.

Secondo quanto scrivono in Turchia, il Fenerbahce di José Mourinho è alla ricerca di un rinforzo in difesa e tra i nomi presenti sulla lista del club turco c’è proprio il difensore spagnolo, gradito all’ex allenatore giallorosso.

