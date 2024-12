ULTIME DA TRIGORIA – Konè in gruppo col tutore. Out Hummels e Cristante. Domani Ranieri in conferenza ore 13

AS ROMA NEWS – Notizie agrodolci dall’allenamento che si è svolto questa mattina a Trigoria, all’indomani della vittoria contro la Sampdoria in coppa Italia e a tre giorni dalla partita di campionato con il Parma.

Tornato in gruppo il centrocampista Manu Konè, che si è rivisto in campo con un tutore alla gamba destra. In dubbio invece Mats Hummels, che non ha smaltito la febbre. Ancora out Cristante, il cui problema alla caviglia sembra più serio del previsto.

Domani, a due giorni dalla gara contro il Parma, mister Claudio Ranieri tornerà a parlare nella conferenza stampa prepartita: il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti alle ore 13. Sabato invece l’allenamento di rifinitura.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

