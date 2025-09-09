Calciomercato Roma, dalla Turchia: Massara punta Koulierakis del Wolfsburg, c’è anche il Milan

Il mercato estivo è ormai chiuso da più di una settimana, ma per la Roma il lavoro non si è fermato. Massara continua a pianificare le operazioni per il futuro, a partire dall’attacco, come confermato da Gasperini, ma anche la difesa potrebbe subire interventi importanti la prossima estate.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, tra i nomi seguiti c’è Konstantinos Koulierakis, difensore classe 2003 del Wolfsburg. Il centrale greco, arrivato lo scorso anno dal Paok, è stato uno dei punti fermi della squadra tedesca, totalizzando 38 presenze, 3 gol e 3 assist nella scorsa stagione.

Sul giocatore c’è anche il Milan, che dovrebbe intervenire nel mercato invernale per rinforzare la propria retroguardia. Il valore del cartellino di Koulierakis si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Per la Roma potrebbe essere un obiettivo la prossima estate nel caso di una cessione eccellente nel reparto arretrato.

  1. cedere Ndicka che ha saltato due partite in tre anni ? È vero che Hermoso in teoria dovrebbe giocare nel suo ruolo, ma l’ivoriano è più giovane e può dare ancora tanto

    • C’era da riempire queste due settimane di pausa nazionali, e visto che la gente ha voglia di Roma ma le notizie vere sono poche, si monta il discorso Massara VS Gasperini, e quello delle cessioni; che poi alla fine Ranieri ha detto una cosa ovvia: se non bastano gli introiti a fine giugno si vende qualcuno che avrà mercato e genererà plusvalenza. Tutti a paventare cessioni illustri ma potrebbe anche essere qualcuno o più di uno tra: un Dovbick, un Hermoso, un Cristante, un Angelino, un Baldanzi etc… etc… che con la “cura Gasperini “si saranno valorizzati

      Tutti i discorsi fatti adesso andranno rivisti verso la fine della stagione, adesso lasciano veramente il tempo che trovano.
      Non vedo l’ora che arrivi domenica a pranzo che torneremo al calcio giocato col Toro, anche se è un orario penoso, a cui seguirà allo stesso orario la domenica dopo il derby; ovviamente avrebbero potuto far disputare la partita il sabato visto l’impegno del mercoledì successivo col Nizza, ma non sia mai che si facciano le cose con buon senso…

      Qualcuno ha capito perché la trasferta di europa league si gioca di mercoledì?

  5. Non capisco molto l’attuale appeal dei giocatori greci,includendo anche Tzolis e parecchi altri.Poi in nazionale prendono puntualmente la sveglia,vedi in Danimarca.

    • Al di là del singolo pettegolezzo, che vale quel che vale, in realtà è corretto che Massara inizi a lavorare ora per il prossimo mercato. I tempi giusti sarebbero questi, non assumere un ds a giugno per la campagna di luglio-agosto.

  8. però passiamo dalla tragedia del fpf ai 25 milioni per un difensore…..sti giornalisti so proprio scarsi di idee di deduzioni ma pieni di fantasia comica

  10. Ricordo che di questo giocatore se ne parlava con Saverio un anno fa quando lo si poteva prendere per 11-12 ml.
    Spendere nei prossimi mercati 25 ml per lui non ha senso.
    Le tipologie di acquisti che dobbiamo fare sono quelli che Massara ha portato a casa nel mercato estivo: Ghilardi e Ziolkowski.
    Giovani, cartellino abbordabile, stipendio medio-basso.

