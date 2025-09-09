In queste ore non si fa altro che dibattere sulle parole di Claudio Ranieri e sul rischio che, la prossima estate, la Roma debba operare cessioni dolorose. Soprattutto se la squadra non centrasse ancora una volta l’obiettivo stagionale prefissato.

Più di qualcuno è rimasto sorpreso dalle sue dichiarazioni, eppure l’ex allenatore giallorosso era stato molto chiaro nel recente passato: il club è ancora sotto il controllo della UEFA, e le prossime finestre di mercato saranno particolarmente complicate. Eppure, guardando allo scorso mercato, lacrime e sangue non ce ne sono state. Massara non ha venduto nemmeno uno dei pezzi pregiati, ma ha puntato su giovani promettenti, con operazioni economicamente onerose come quelle di Wesley e El Aynaoui.

Il mercato difficile paventato da Ranieri non si è visto. Anzi. A gennaio Gasperini aspetta ancora quel rinforzo in attacco che a fine agosto non è arrivato. Svilar, Ndicka, Konè e Soulè sono rimasti al loro posto. Forse anche grazie all’assenza di offerte folli. Fatto sta che i Friedkin hanno scelto di puntare su Gasperini e sulle sue ambizioni, senza tirarsi indietro nonostante anni di assenza dalla Champions.

La speranza è che, stavolta, tutte le scelte fatte si rivelino azzeccate: a cominciare da quella di affidarsi a Claudio Ranieri come consigliere di una presidenza che ultimamente stava sbagliando una mossa dietro l’altra. Ora l’obiettivo di Gasp e dei suoi ragazzi è di centrare quel quarto posto solo vagamente annusato in queste ultime stagioni. Con la Champions in tasca la Roma potrà finalmente dare il via a quel circolo virtuoso che le permetterà di programmare il suo futuro con maggior serenità e ambizione.

E se l’obiettivo non dovesse essere centrato? Allora una cessione importante diventerebbe inevitabile. Ma attenzione: a spaventare non deve essere la perdita di un giocatore, quanto la capacità di reinvestire il denaro che ne deriva.

Con tutte le cautele del caso, la fiducia nel nuovo corso targato Gasperini, con Ranieri come garante, resta intatta. Se poi le promesse verranno disattese, ci sarà tempo per discutere. Ora l’unica cosa che conta è ottenere sul campo ciò che per troppi anni ci è sfuggito. E l’inizio è incoraggiante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini