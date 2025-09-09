ULTIME DA TRIGORIA – Roma di nuovo al lavoro: in gruppo Ziolkowski e Rensch (VIDEO)

Martedì di allenamento al Fulvio Bernardini per la Roma, che ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica 14 settembre contro il Torino. Gian Piero Gasperini ha potuto contare sui primi rientri dai vari impegni con le nazionali, ritrovando così qualche pedina importante.
Tra i volti nuovi c’era anche Jan Ziolkowski, che ha svolto la sua prima vera sessione di lavoro con i compagni. Il difensore polacco ha subito dato segnali incoraggianti durante la partitella, distinguendosi con un paio di interventi decisi: prima respingendo un tiro a colpo sicuro di Baldanzi, poi anticipando con tempismo il giovane Paratici.
Buone notizie anche per quanto riguarda Devyne Rensch, rientrato in gruppo dopo la botta rimediata nell’amichevole contro il Roma City che lo aveva costretto a saltare le ultime sedute.
La Roma riparte dunque con il morale alto e con il gruppo che va via via ricomponendosi, in attesa di avere tutti a disposizione per la sfida contro i granata. Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.
