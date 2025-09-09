FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 9 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – Lazio, infortunio per Lazzari: salta il derby

Brutte notizie per Sarri: Manuel Lazzari ha riportato un nuovo problema muscolare al polpaccio destro e non sarà a disposizione né contro il Sassuolo né contro la Roma. Un’assenza pesante in vista del derby, parzialmente compensata dai recuperi di Marusic e dai probabili rientri di Vecino e Pedro. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – Oggi la ripresa degli allenamenti, out Bailey

Dopo tre giorni di riposo, la Roma riprenderà ad allenarsi oggi pomeriggio al Bernardini. Si rivedranno Celik, El Aynaoui, Ziolkowski e Tsimikas. Il tecnico deciderà che tipo di lavoro dovranno svolgere in base al minutaggio avuto con le rispettive selezioni. Bailey proseguirà il proprio percorso di recupero dalla lesione miotendinea, con la speranza di strappare la prima convocazione tra il Nizza e il Verona. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Derby, 6500 biglietti venduti in un pomeriggio

È scattata ieri pomeriggio la caccia al biglietto per il derby di domenica 21 settembre (ore 12.30). L’apertura della prelazione online ha immediatamente generato un assalto al sito di ticketing, con lunghe code virtuali e oltre 6.500 tagliandi venduti solo nelle prime ore, facendo presagire l’ennesimo sold-out. (Corriere della Sera)

Ore 7:30 – Cristante-Konè anche col Toro, sale Pellegrini

Cristante e Koné saranno ancora titolari contro il Torino domenica prossima, con alternative come El Aynaoui e Pisilli che dovranno continuare a lavorare per impressionare Gasperini. Con Pellegrini che sta recuperando terreno. (Gazzetta dello Sport)

