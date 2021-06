Calciomercato Roma, dalla Turchia: Dzeko verso il Fenerbahce, accordo col giocatore. Secche smentite dalla Roma e dal giocatore (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edin Dzeko lascerà la Roma per accasarsi in Turchia, e più precisamente al Fenerbahce.

La notizia bomba, piuttosto inverosimile, arriva dal quotidiano turco SozCu Spor, che rivela come il giocatore abbia già trovato l’intesa economica con il club turco.

La Roma, che ancora non ha fatto chiarezza sul futuro di Dzeko all’interno della squadra con l’arrivo di Mourinho, sarebbe intenzionata a trattare l’eventuale cessione del centravanti bosniaco, che il prossimo marzo compirà 36 anni.

La trattativa sarebbe così avviata che la fumata bianca potrebbe arrivare già la prossima settimana. Resta da capire quanto sia attendibile la fonte in questione, dato che già in passato le voci dalla Turchia si erano dimostrate inconsistenti. Seguiranno aggiornamenti.

⭐ Fenerbahçe, Edin Dzeko’yu kadrosuna katmaya çok yakın.

🤝 Roma’yla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko, bu transfere sıcak bakıyor.

👉🏼 Roma’yla yapılacak son görüşmelerden sonra pürüzlerin giderilerek transferin tamamlanması bekleniyor. pic.twitter.com/G92srvX6rc — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) June 19, 2021

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Arrivano secche smentite sia dalla Roma che dall’entourage del giocatore sulle voci provenienti dalla Turchia che vedevano Edin Dzeko vicino al Fenerbahce. Lo rivela Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.