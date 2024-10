Calciomercato Roma, dall’Argentina: il Boca Juniors vuole Dybala e Paredes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Boca Juniors starebbe pensando a rinforzare la sua rosa con Paulo Dybala e Leandro Paredes.

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Ambito, il club sudamericano è alla ricerca di soluzioni per prepararsi al meglio per il Mondiale per Club del 2025.

L’arrivo di Fernando Gago, ex centrocampista della Roma dal 2011 al 2012, come nuovo allenatore degli Xeneizes potrebbe essere la chiave per questo ambizioso progetto perché avrebbe chiesto di puntare su rinforzi di alto profilo per migliorare il Boca.

I due romanisti hanno entrambi il contratto in scadenza a giugno 2025, con la Joya che avrà però il rinnovo automatico al raggiungimento di un numero già definito di presenze.

Fonte: Ambito

