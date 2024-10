Nations League: l’Italia travolge Israele (4-1), solo panchina per Pisilli. La Francia batte il Belgio (1-2), Konè in campo per tutta la partita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Italia di Luciano Spalletti torna a vincere in Nations League dopo il pareggio contro il Belgio della scorsa settimana: al Bluenergy Stadium di Udine battuto Israele col punteggio di 4 a 1.

Sblocca il match Retegui su rigore, nella ripresa gol di Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi. Per gli ospiti rete del momentaneo 2 a 1 di Fani. Solo panchina per il giovane giallorosso Pisilli.

Vince anche la Francia che passa per 2 a 1 sul campo del Belgio: decisiva una doppietta di Kolo Muani, mentre per i diavoli rossi rete di Openda. Titolare e in campo per tutto il match Manu Konè, autore di una buona prova.

L’Italia resta in testa al girone con 10 punti, segue la Francia con 9, terzo il Belgio a soli 4 punti, chiude il raggruppamento Israele a quota zero.

Giallorossi.net – T. De Cortis