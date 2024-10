Riecco Dybala: la Roma si aggrappa alla sua stella nel momento chiave della stagione

AS ROMA NEWS – Di nuovo in gruppo. Con la speranza di aver messo alle spalle i piccoli fastidi muscolari. Paulo Dybala oggi sarà, salvo (brutte) sorprese di nuovo a disposizione di Ivan Juric, pronto a giocare dal primo minuto contro l’Inter.

La partita di domenica sera arriva dopo una pausa non troppo tranquilla visto che la Roma non è riuscita nel suo compito, quello di battere il Monza e chiudere bene un ciclo di partite decisamente alla sua portata. E ora arriva il difficile: nei prossimi due mesi Pellegrini e compagni affronteranno test decisamente più complicati. Basti pensare che le prossime due avversarie in campionato saranno Inter all’Olimpico e Fiorentina al Franchi.

Insomma, il livello si alzerà di parecchio e la Roma deve farsi trovare pronta. Con Dybala in campo i giallorossi avranno una speranza in più di strappare già domenica un risultato di prestigio che possa riconciliare la squadra a un pubblico sempre più disilluso. Ma la Joya deve alzare il livello delle sue prestazioni, che questa stagione sono state al di sotto della sua media.

Più incerto il recupero di El Shaarawy, alle prese con un problema al polpaccio. Ok Dovbyk, a segno ieri dal dischetto con la maglia dell’Ucraina. Juric potrà contare anche su Le Fee, che però dovrebbe partire dalla panchina.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero