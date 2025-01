Calciomercato Roma, dall’Argentina: messaggio di Paredes a Riquelme. Il centrocampista: “Voglio venire ora al Boca, veniamoci incontro”

AS ROMA NEWS – La telenovela di mercato legata al futuro di Leandro Paredes non è terminata e dall’Argentina rivelano un clamoroso retroscena. Secondo quanto annunciato dal giornalista Martin Arevalo, in mattinata il centrocampista della Roma avrebbe mandato un messaggio al presidente del Boca Juniors, Juan Roman Riquelme.

“Voglio giocare nel Boca, voglio unirmi alla squadra ora. Mancano due giorni alla chiusura del mercato, giovedì e venerdì“, il messaggio che il giallorosso avrebbe inviato al numero uno del Boca. “Perché non colmiamo le differenze tra ciò avete offerto e le mie richieste per il bene di tutti?”.

“Questo è il massimo che possiamo offrire – risponde Riquelme -. Questo è ciò che il Boca può dare“. L’offerta degli Xeneizes a Paredes è di un milione di euro a stagione, mentre l’ingaggio che percepisce attualmente alla Roma è pari a quattro. Inoltre Paredes è stato contattato da Neymar con l’obiettivo di portarlo al Santos.

Fonte: Espnf10