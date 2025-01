CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 30 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:45 – ANCHE LA FIORENTINA SU ZALEWSKI – Il futuro di Nicola Zalewski (22) è ancora da decifrare. L’esterno polacco ha rifiutato le avances del Marsiglia perché preferisce restare in Serie A, da dove è arrivato l’interesse dell’Inter, pronto ad accoglierlo però in prestito. Su Zalewski, nelle ultime ore, ha fatto un pensiero anche la Fiorentina. Lo fa sapere la giornalista Eleonora Trotta su X.

Ore 10:00 – ANCHE EMEGHA NELLA LISTA DI GHISOLFI – Oltre a Breel Embolo e Isaaac Romero, Florent Ghisolfi sta seguendo con attenzione Emanuel Emegha (21), attaccante olandese dello Strasburgo. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – ARNAUTOVIC NON VUOLE LASCIARE L’INTER – Nei colloqui con l’Inter, per Frattesi e per Zalewski, è uscita fuori anche l’ipotesi di trattare Marko Arnautovic (35), ma c’è la resistenza del giocatore che non sembra intenzionato a spostarsi a gennaio. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – MIKAUTADZE SNOBBA LA ROMA – Georges Mikautadze (23) ha respinto le avances della Roma: l’intenzione del georgiano è quella di continuare a giocare col Lione e non è interessato al trasferimento in giallorosso. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – MARMOL, LA ROMA NON VA OLTRE I 7 MLN – La Roma sta provando a convincere il Las Palmas a cedere Mika Marmol (23) a 7 milioni di euro, 3 in meno della clausola rescissoria. Gli spagnoli per ora fanno muro. Di Cesare (23) del Racing, De Winter (22) del Genoa e Bertola (21) dello Spezia le alternative. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

