Riso (ag. Frattesi): “L’idea di farlo trasferire era mia, l’Inter non ha mai voluto” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ha parlato ai media al termine del suo incontro nella sede dell’Inter, soffermandosi sul futuro del suo assistito. Di seguito le sue parole: “Oggi non abbiamo parlato di Davide. L’Inter non ha mai voluto assolutamente darlo. Era più un’idea mia”

Avete parlato con la Roma?

“Sì, ma solo a inizio mercato, ripeto: è stata un’idea mia, né di Davide, né dell’Inter”

Vuole rimanere all’Inter?

“Sì, l’ha anche detto”.

Se ne riparlerà in estate?

“Per adesso no”.