Juventus, in chiusura l’arrivo di Danso: in estate non aveva superato le visite di idoneità con la Roma

ALTRE NOTIZIE – La Juventus, dopo aver salutato Danilo e aver perso per qualche settimana Kalulu per infortunio, è molto vicina a chiudere l’affare Kevin Danso, in prestito dal Lens. Il club francese ha aperto al trasferimento, col giocatore che non è stato convocato dal club per due partite consecutive.

La Juventus è pronta a chiudere il classe ’98e metterlo a disposizione di Thiago Motta. I bianconeri per ora sono in pole rispetto al Rennes, altro club che ultimamente si era fatto avanti per avere il difensore centrale austriaco. Danso, 26 anni, era stato a un passo dal vestire la maglia della Roma la scorsa estate ma l’affare saltò all’ultimi secondo per non aver superato le visite di idoneità sportiva per un problema al cuore.