Calciomercato Roma, dall’Argentina: Paredes al Boca, lunedì il pagamento della clausola

Il ritorno di Leandro Paredes al Boca Juniors è ormai ai dettagli. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, il centrocampista campione del mondo avrebbe già dato il suo sì definitivo al presidente del club, Juan Román Riquelme, con i contratti che sarebbero già stati scambiati tra le parti.

Il prossimo passo è atteso per lunedì, quando Paredes dovrebbe recarsi in Italia per formalizzare la sua uscita dalla Roma attraverso l’attivazione della clausola rescissoria da 3,5 milioni di dollari.

L’attesa per il suo arrivo alla Bombonera è tale che al Boca Juniors avrebbero già definito il suo numero di maglia. Nonostante alla Roma indossasse la 16 storica di De Rossi e con il Boca in passato abbia vestito la 10, la 20 e la 32, Paredes indosserà la maglia numero 5. Si tratta di un numero iconico nella storia del club, attualmente sulle spalle di Rodrigo Battaglia, il quale, secondo le indiscrezioni, sarebbe disposto a cederlo al nuovo compagno. Inoltre la 5 è la maglia con cui Paredes ha trionfato con la nazionale argentina.

Fonte: ole.com.ar