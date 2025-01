Calciomercato Roma, dall’Argentina: Paredes vuole tornare al Boca, scelta comunicata ai compagni di squadra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Leandro Paredes è diviso tra Roma e Boca Juniors. Claudio Ranieri ha svelato in conferenza stampa di non aver ricevuto alcun segnale di addio (“Non mi ha detto nulla, sono contentissimo se resta e mi dispiacerebbe perderlo. Allo stesso tempo capisco le esigenze di ogni famiglia e di ogni ragazzo“), ma dall’Argentina continuano a uscire numerosi retroscena sulla volontà del calciatore.

Dopo il messaggio inviato da Leandro al presidente degli Xeneixes Juan Roman Riquelme, il noto giornalista Gaston Edul di Tyc Sports ha confermato nel corso della trasmissione radiofonica il desiderio di Paredes di tornare al Boca: “Lo dico chiaramente. Paredes ha detto all’allenatore Gago che vuole venire ora al Boca Juniors. Ha parlato due giorni fa con Riquelme e gli ha confermato questa decisione di vita, lo ha già detto anche alla famiglia, ai compagni di squadra e anche ai nuovi acquisti del Boca. Bisogna vedere se la trattativa andrà in porto, ma io non ho dubbi sul fatto che Paredes voglia tornare”.