Calciomercato Roma, primo contatto col Las Palmas per Marmol: Ghisolfi prova a inserire Dahl, gli spagnoli vogliono i 10 milioni della clausola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vuole il difensore del Las Palmas Mika Marmol: nella giornata di oggi, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti, c’è stato il primo contatto diretto con il Las Palmas per il difensore centrale classe 2001.

Il club spagnolo vuole che venga pagata in un’unica soluzione la clausola rescissoria da 10 milioni di euro. I giallorossi, invece, vorrebbero inserire nell’operazione il cartellino di Dahl, voluto anche dal Besiktas in prestito. Da parte del Las Palmas per il momento non arrivano aperture: chi vuole il giocatore dovrà pagare la clausola, come specificato anche nei giorni scorsi al Siviglia.

Fonte: Gianlucadimarzio.com