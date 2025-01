Serie A: anticipi e posticipi della Roma dalla 24a alla 26a giornata

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Lega Serie A, nel weekend della 23esima giornata di campionato, ha annunciato gli anticipi e i posticipi dal 24° al 26° turno di campionato. La Roma, dopo la partita col Napoli in programma domenica sera e la gara di Coppa Italia col Milan prevista per mercoledì sera, affronterà in trasferta il Venezia domenica 9 febbraio alle 12,30.

Nella giornata successiva i giallorossi sono attesi dal Parma al Tardini il 16 febbraio alle 18,00 e, infine, nella 26esima giornata la Roma ospiterà il Monza lunedì 24 febbraio alle 20,45. Il 13 e il 20, inoltre, sono in programma le gara di andata e ritorno col Porto in Europa League.

24A GIORNATA

Venezia-Roma domenica 9 febbraio alle 12.30 (DAZN)

25A GIORNATA

Parma-Roma domenica 16 febbraio alle 18.00 (DAZN/SKY)

26A GIORNATA

Roma-Monza lunedì 24 febbraio alle 20.45 (DAZN/SKY)