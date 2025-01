CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 31 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – CASEMIRO SE PAREDES TORNA IN ARGENTINA – La Roma non tratterrà Paredes contro la sua volontà e se l’argentino tornerà in patria, i giallorossi potrebbero chiudere con Casemiro (33) in prestito dal Manchester United. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – MARMOL, LA ROMA PROVA A CHIUDERE – Giornata decisiva sul fronte Mika Marmol (23): la Roma incontrerà l’agente dello spagnolo per capire se sarà possibile chiudere l’affare col Las Palmas evitando di dover pagare l’intera clausola rescissoria. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – PAREDES IN BILICO – Ultime ore di mercato decisive per il futuro di Leandro Paredes (30): l’argentino sembra intenzionato a fare rientro al Boca fin da subito, ma l’offerta del club sudamericano per ora non convince il calciatore.

Ore 8:25 – HERMOSO HA FIRMATO CON IL BAYER – Mario Hermoso (29) ha appena firmato con il Bayer Leverkusen: lo spagnolo si trasferisce in prestito secco. Lo fa sapere Fabrizio Romano su X.

Ore 8:00 – ZALEWSKI, L’INTER INSISTE – Il ds Ausilio sta lavorando per avere Nicola Zalewski (22) in prestito con diritto di riscatto fissato sui 6/7 milioni, ma prima è necessario che la Roma rinnovi con il calciatore. (Tuttosport)

IN AGGIORNAMENTO…