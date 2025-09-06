Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: anche i giallorossi in corsa per Mainoo dello United

La Roma era alla ricerca di un nuovo centrocampista nella sessione estiva di calciomercato e tra i vari nomi sondati c’era anche Kobbie Mainoo del Manchester United.

Come me confermato dal portale dailymail, il calciatore era seguito da numerosi club (Tottenham, Aston Villa, Everton, Marsiglia e Napoli) e tra questi c’era anche quello giallorosso.

Il giocatore classe 2005 spingeva per una partenza in prestito, ma l’allenatore Ruben Amorim ha fatto muro e alla fine è rimasto ai Red Devils.

  1. se arriva Mainoo la Roma avrebbe uno dei centrocampi più forti del campionato. Ha solo venti anni, ma è un giocatore forte che ha già fatto bene con l’ Inghilterra, giocando la finale europea contro la Spagna. Visto che si va verso il 2026, con una scadenza contrattuale nel 2027, si può pensare di provare il colpo, con un prestito con obbligo, o un pagamento dilazionato. È molto difficile, ma bisogna provarci, è un top player

    • Sì, ma state vagheggiando e sognando sulla fuffa.
      Si tratta di eventi, se mai avvenuti, comunque andati in archivio e con nessuna garanzia che si ripresentino in futuro.

      “Spingeva per una partenza in prestito” (prestito, tra l’altro) e l’allenatore gli ha detto “resti qui”.
      Fine di una storia mai iniziata.

  3. Eh? Non mi dite però che nei prossimi giorni si passeranno in rassegna uno per uno tutti i millemila nomi accostati alla Roma in estate, e si farà la selezione “questo era vero, questo no” , eh….

  5. Aldila’ dell’insuccesso di alcune operazioni in entrata questo interesse sta a significare che la Roma cerca profili giovani di livello proprio come hanno precisato Massara, Ranieri e Gasperini. E questa e’ una buona notizia sia per i tifosi che per la società.

  7. Si, certo, cominciamo un’altra telenovela ancora prima del tempo… quando la notizia non c’è, è proprio così necessario scriverne?
    Forza Roma

  8. Tottenham, Aston Villa, Everton, Marsiglia e Napoli, praticamente non c’era nessuno in lizza per prenderlo.
    Magari notizie così hanno un minimo di senso quando c’è qualcosa di più concreto ed anche lì poi c’è da valutare.
    Messa così è na chiacchiera da bar!

  11. El aynaoui è sottovalutato: fa gol, ha visione di gioco, recupera palloni, ha qualità nel giocare il pallone, fa assist, e ha un’ ottima capacità di capire dove va il pallone, caratteristica molto importante. Nonostante i vari infortuni, la scorsa stagione ha messo ha referto 8 gol e 1 assist, e il Lens voleva rinnovarlo tra l’ altro. Quando Gasperini lo metterà nei due di centrocampo la Roma avrà svoltato. È un Cristante più raffinato diciamo, Anche se si deve ambientare e integrare negli schemi che invece Cristante conosce alla perfezione. Io gli preferivo Rios, ma è costato meno, ha avuto tanta voglia di indossare la nostra maglia, e non è un fenomeno mediatico come il colombiano.
    Pensate cosa può fare in una stagione senza infortuni. È diventato titolare della nazionale Marocchina, ha avuto una buona intesa in campo con un certo Hakimi. La partita era quella che era, ma questo giocatore vi farà ricredere. Gasp ringrazierà Massara

  13. tra l’altro vi voglio ricordare che Massara ha fatto tutto da solo, ha fatto le trattative e scelto i giocatori senza Sabatini o Maldini. Al Milan ha preso Leao e Theo Hernandez e il Milan ha vinto lo scudetto. Ha preso un futuro fenomeno come Ziolkowski a due spicci ( l allenatore gli ha detto che giocherà nel Real Madrid)

  14. Raga, leggere (e comprendere) l’articolo per intero e non fermarsi al titolo non è un crimine eh… non stiamo più trattando il giocatore, è semplicemente saltato fuori che durante il mercato ci avevamo provato. Fine della storia, nessuna nuova telenovela, nessun bisogno di congetture su come potrebbe inserirsi in questa rosa, nulla di nulla.

    Francamente, fatico a capire l’utilità di certe notizie con queste tempistiche, ma essendoci la pausa delle nazionali e la noia più totale, posso anche capirlo.

