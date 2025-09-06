Irlanda, Evan Ferguson in gol nel 2 a 2 in rimonta sull’Ungheria

L’attaccante giallorosso Evan Ferguson ha giocato titolare nel match disputato questa sera tra l’Irlanda e l’Ungheria, gara valida per la qualificazione ai prossimi mondiali.
Il centravanti della Roma è andato a segno, realizzando il gol del momentaneo 2 a 1 con un tiro di destro nell’area piccola avversaria che non ha dato scampo al portiere avversario.
La rimonta irlandese è stata poi completata nel finale da Adam Idah, con un colpo di testa da posizione ravvicinata su assist di Manning.
Go Evan, go! Facci sognare. SFR
