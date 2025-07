Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: forte interesse del Leeds per Dovbyk

Non si placano le voci intorno ad Artem Dovbyk, il cui futuro alla Roma sembra sempre più incerto. Come scrive il portale inglese Teamtalk.com, il Leeds è la squadra maggiormente interessata ad acquistare l’attaccante ucraino.

Al momento non si registra alcuna offerta ufficiale presentata al club giallorosso, ma gli inglesi sono pronti ad affondare il colpo e avrebbero la disponibilità economica per soddisfare le richieste della Roma, che vuole circa 35-40 milioni di euro per privarsi del suo centravanti.

Artem Dovbyk, 28 anni compiuti da poco, ha realizzato al suo primo anno in Serie A lo score non trascurabile di 17 gol e 4 assist tra coppe e campionato.