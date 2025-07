Ghilardi, gli ultimi bonus della discordia: Roma e Verona ancora ai dettagli

L’acquisto di Ghilardi da parte della Roma rischia di trasformarsi nell’ennesima telenovela di mercato dell’estate giallorossa. L’accordo con il Verona viene dato per chiuso da giorni, ma il difensore non è ancora partito alla volta della Capitale. Cosa sta succedendo tra i due club?

Nelle ultime ore sono andati in scena diversi contatti per definire gli ultimi dettagli di un’intesa ormai raggiunta: la distanza tra Roma e Verona era scesa sotto il milione di euro, con i bonus come unico punto da limare. La fumata bianca, annunciata da più parti, sembrava dietro l’angolo.

Il Verona, però, continua a chiedere ulteriori bonus e una percentuale sulla futura rivendita da inserire nell’accordo. Nulla di clamoroso, ma queste continue piccole richieste stanno rallentando la chiusura dell’affare, con la Roma che inizia a mostrare segni d’insofferenza per l’eccessiva lunghezza della trattativa.

Gasperini ha fretta di avere a disposizione i rinforzi, e lo stesso Ghilardi — ormai fuori dalle convocazioni nelle ultime amichevoli dei veneti — è in attesa da giorni del via libera per mettersi in viaggio verso Trigoria. L’affare da circa 11 milioni di euro bonus compresi resta a un metro dal traguardo. Ma ora servono le firme per evitare ribaltoni dell’ultimo minuto.

Giallorossi.net – G. Pinoli