“ON AIR!” – FERRAZZA: “Gasperini è molto preoccupato”, CORSI: “Mercato che mi lascia insoddisfatto”, PIACENTINI: “Echeverri profilo sabatiniano, è un colpo alla Lamela”, CASANO: “Ma è quello che serve al tecnico?”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Echeverri mi sembra un’idea di Massara, è proprio un profilo sabatiniano, mi sembra un colpo alla Lamela. Se poi è Gasperini a volerlo, io non avrei alcun dubbio a prenderlo, anche in prestito secco: ma se ti fa vincere l’Europa League e ti manda in Champions, sti cavoli che non è tuo…Se Massara e Gasperini hanno convenuto che Echeverri è quello che serve alla Roma, io lo prendo anche in prestito secco…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Quello del Verona è stato un continuo gioco al rialzo per Ghilardi. La Roma non è stanca e vuole il calciatore, ma attenzione, perchè se non si dovesse chiudere nelle prossime ore…la Roma non è fessa… Echeverri? Da quello che mi risulta è stato proposto e alla Roma piace, ma soprattutto mi dicono che il giocatore vuole solo la Roma. La Roma però non ha intenzione di valorizzare un calciatore per poi ridarlo indietro: o si inserisce il riscatto oppure non si fa. Nusa? Non c’è niente col Napoli, ma piace in Premier…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Gasperini è una grandissima garanzia, e io sono molto fiducioso. Si sta lavorando bene, e la Roma sta facendo un bel mercato. C’è un po’ di delusione per Rios, che mi piaceva molto. El Aynaoui lo conosco poco e non posso dare un giudizio. Wesley? Ho visto le quattro partite fatte col Flamengo al mondiale per club e secondo me la cifra richiesta è stata esagerata. Mi è sembrato un po’ timido… Ma se Gasp ci punta da anni, ne saprà più di noi…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “A Gasperini piaceva molto El Aynaoui, così come piaceva molto Rios, questo ve lo posso dare per certo. Magari idealmente li avrebbe voluti entrambi, perchè sono complementari, uno più tecnico, l’altro più forte fisicamente, che strappa il pallone e riparte. Su Wesley ho una sola perplessità: guardando le statistiche, deve migliorare molto sull’ultimo passaggio. E’ uno che sposta il pallone e parte, crea superiorità numerica perchè ha una velocità superiore alla media, ma negli ultimi metri non è precisissimo sul cross. Ma quello si può addestrare e migliorare…Echeverri è un talento, ha le stimmate del futuro fenomeno, ma è il profilo che serve a Gasperini? Perchè penso che sia stato proposto più che cercato…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini non è sereno, è molto preoccupato. Sotto questa apparente tranquillità c’è molto fermento. Gasperini lo urla, però intorno sembriamo essere un po’ tutti narcotizzati…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Questo è un mercato che fino a ora non mi lascia soddisfatto. Tanti dicono “eh ma hai comprato 4 giocatori, della loro qualità poi giudicheremo in futuro…”, eh no, ma come…non basta prendere cinque giocatori sconosciuti e dire “eh però li abbiamo fatti gli acquisti“. Io non li conosco, mea culpa, però non posso partire dicendo che la Roma arriverà in Champions con questi calciatori. Qua ogni nome che ci accostano tutti a dire che è il più forte di tutti, ma io non ne conosco mezzo…Nonostante Gasp sia soddisfatto o meno, io non sono per niente soddisfatto. L’anno scorso con Soulè e Dovbyk andava verso una direzione importante, secondo me l’anno scorso al 30 luglio la Roma aveva fatto meglio lo scorso mercato, questa ve la devo dire…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Echeverri piace molto alla Roma, ma il City lo ha acquistato dal River a quasi 20 milioni a soli 17 anni, pensate che investimento hanno fatto. La Roma però lo prenderà solo se ci sarà un diritto di riscatto, Massara vuole ripetere la stessa operazione fatta con Brahim Diaz, un prestito pluriennale con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto. Il Girona è una società satellite, e il City lo darebbe volentieri in prestito a loro, ma gli spagnoli hanno problemi con gli slot degli extracomunitari…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Fabio Silva è un bel giocatore anche lui. Ilk portoghese però è più una prima punta, anche se è vero che è uno che spazia e si può adattare. Mi sono andato a vedere i gol col Las Palmas: sui rigori è un cecchino, batte benissimo le punizioni, tira molto bene, è ficcante…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Su Echeverri la Roma vuole avere anche un piccolo spazio per poter ricomprare il giocatore, anche a una cifra importante. Lui gioca prevalentemente sulla fascia sinistra, e il City su quella parte ha un certo Doku, che è un’ira di Dio, ma anche Grealish e Savinho. Per cui lì è coperto. Echeverri come Gomez? Ci sta come paragone, è uno che gioca a tutto campo. Secondo me la Roma qualche passo l’ha già fatto, forse Dybala ha mandato un messaggio anche a lui. La Roma ci proverà. Il City ha l’esigenza di farlo giocare sto giocatore. Con una cifra alta di diritto di riscatto, tipo quella di Ferguson, si potrebbe fare…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Ferguson non metterà in difficoltà Dovbyk. Non è un giocatore in grado di portare l’attacco della Roma sulle spalle, mi aspettavo un giocatore d’esperienza. Dovbyk conosce già il nostro calcio e non penso che Ferguson possa dargli fastidio per quanto riguarda la titolarità…”

