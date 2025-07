La Roma vuole El Diablito, il City resiste

La Roma accelera su Claudio Echeverri, il talento argentino classe 2006 di proprietà del Manchester City. Il trequartista, soprannominato “El Diablito“, è rientrato nel mirino del club giallorosso, che sta cercando un colpo di prospettiva e qualità per il reparto offensivo.

Il nome di Echeverri è da tempo segnato sul taccuino della dirigenza romanista, ma negli ultimi giorni la trattativa ha ripreso vigore. Il nuovo direttore sportivo Massara, in contatto con l’entourage del giocatore, spinge per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, ma si scontra con la posizione rigida del Manchester City. Gli inglesi, che sono rimasti scottati con il caso Palmer (ceduto al Chelsea per 45 milioni, oggi ne vale quasi il triplo), non vogliono privarsene senza garanzie.

Il club di Guardiola crede molto in Echeverri, che ha già debuttato con la nazionale maggiore argentina a soli 18 anni e ha impressionato al Mondiale U17 con prestazioni da leader. La Roma, dal canto suo, spera di poter sfruttare il fitto calendario degli inglesi e la possibilità di dargli spazio in prima squadra per convincere i Citizens a cedere il giocatore con una formula gradita.

La Roma, infatti, prenderebbe il classe 2006 soltanto con la possibilità di comprarlo in futuro, con una operazione simile a quella fatta dallo stesso Massara ai tempi del Milan per strappare Brahim Diaz al Real Madrid. Ma il City, per ora, non cede, e serviranno alcuni giorni per capire quanto margine di manovra ha realmente il ds giallorosso.

Massara ha ottimi rapporti con gli intermediari sudamericani e crede molto nel potenziale di Echeverri, ritenuto uno dei talenti più cristallini del panorama internazionale. La trattativa è in corso, e a Trigoria c’è fiducia: la palla ora passa al Manchester City. Echeverri, che a Trigoria ritroverebbe i connazionali Soulè e Dybala, ha già aperto al trasferimento in giallorosso.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera