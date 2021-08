Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: i giallorossi valutano Iheanacho se sfuma Abraham

CALCIOMERCATO AS ROMA – Continuano a spuntare fuori nomi per il “piano B” della Roma, qualora dovesse sfumare Tammy Abraham, da cui oggi ci si aspetta una risposta definitiva.

Stavolta è il turno di Iheanacho, attaccante classe ’96 del Leicester e autore di 12 gol nell’ultima Premier.

A riferirlo è l’edizione inglese di Sky Sport, che indica il giocatore come nuovo obiettivo dei giallorossi qualora sfumasse l’attaccante del Chelsea.

Roma are considering making an offer for Kelechi Iheanacho if they fail to sign Tammy Abraham.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2021