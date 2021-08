Roma, per Abraham oggi è “dentro o fuori”. C’è ottimismo, Pinto e Mou all’assalto finale

AS ROMA NEWS – Seconda giornata di trattative tra la Roma e Abraham, stavolta è quella del dentro o fuori. Tiago Pinto ha deciso di restare un giorno in più del previsto a Londra per continuare a trattare con il centravanti, che non ha detto di no alla proposta dei giallorossi.

E’ questo il fatto positivo della giornata di trattative di ieri: il cauto ottimismo che filtra dalla Roma è dovuto proprio al fatto che i colloqui tra i giallorossi e Abraham continueranno anche oggi. L’attaccante del Chelsea quindi non ha chiuso la porta davanti alla proposta di Pinto, che ha messo sul tavolo ben 45 milioni per convincere il club inglese e un contratto superiore ai 3 milioni netti all’anno percepiti dal calciatore ai Blues.

Abraham però non ha nemmeno detto di sì: il giocatore, che avrebbe preferito restare in Premier per proseguire la sua carriera calcistica, aveva delle perplessità sul passare da un club che ha appena vinto Champions e Supercoppa Europea in uno che ha concluso il campionato di serie A al settimo posto, qualificandosi per la piccola Conference League.

La Roma però sta usando argomenti convincenti, sia in termini di soldi proposti che di programmi ambiziosi. La presenza di Mourinho poi fa il resto. Oggi dunque seconda giornata di incontri. “Serve pazienza”, fa sapere la dirigenza capitolina. La trattativa resta complessa e ricca di insidie. Oggi comunque dovrebbe essere la giornata del “dentro o fuori”. Pinto non vuole tornare da Londra senza il sì di Abraham.

Giallorossi.net – G. Pinoli