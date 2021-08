Roma-Raja Casablanca, già 10 mila biglietti venduti. Domani si gioca nonostante il caos stipendi

AS ROMA NOTIZIE – Diecimila biglietti già venduti e un piccolo giallo, adesso risolto. O almeno così sembra, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

Domani sera ci sarà il debutto allo stadio Olimpico della Roma di Mourinho in amichevole contro il Raja Casablanca (ore 20.45) ma, secondo i media marocchini, la partita sarebbe a rischio perché i giocatori del Raja sarebbero in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi.

Gli organizzatori, però, avrebbero tranquillizzato la Roma: la partita non è a rischio e domani dunque i giallorossi si presenteranno ai propri tifosi dopo mesi di porte chiuse.

Fonte: Gazzetta dello Sport